Eerste foto nieuwe Renault Koleos

Door: BV

We moeten niet om de hete brij heen draaien. De Renault Koleos was een flop. De vergeetachtige stijl van de verklede Samsung draaide het model al vanaf dag één de nek om. Het leek dan ook niet onlogisch dat Renault voor een opvolger een andere naam zou kiezen. Tenslotte mag de opvolger van de Laguna die naam niet meer dragen. En met de Laguna was maar weinig mis. Maar neen hoor, het blijft ditmaal gewoon Koleos. En dit is ‘m.

Op 24 april zal hij voorgesteld worden op het Autosalon van Peking. Inderdaad, niet eens op Europese bodem. Misschien een teken aan de wand? Hoe hij eruit ziet weten we nu wel. En - weinig verrassend - het is gewoon en opgeblazen versie van de Kadjar. Onderhuids is hij overigens zo goed als identiek.