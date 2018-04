Update voor Audi A6, A6 Avant, A6 Allroad en A7 Sportback

Door: BV

Als je zonder hulp de verschillen spot, mag je jezelf als een echte kenner beschouwen. Voor al de rest lijsten we het even op, want subtiliteit is het codewoord. Er zijn twee nieuwe kleurtjes, een andere grille, de LED-koplampen zijn aangepast, de bumpers zijn een beetje anders vormgegeven en als je goed kijkt is ook de zijskirt bijgetimmerd. En dan was er nog een bruine kleur die je alleen kon krijgen op de A6 Allroad die nu over het ganse A6 en A7-gamma wordt doorgetrokken. Sneu voor wie met z’n A6 Allroad dacht daar even speciaal mee te doen. Nog meer? Wel, twee (A6 en A6 Avant) of drie (A7 Sportback) nieuwe velgendesigns bijvoorbeeld.

MMI verbeterd

Audi, en ook andere premium autoconstructeurs, zijn erg goed in je geld uit je zakken slaan voor kleine details die je denkt te willen. Zo hangt de hoeveelheid chroom in de voorbumper af van de aanwezigheid van een adaptieve cruise controle.

Aan de binnenzijde gaat het MMI-infotainmentsysteem met de meeste tekst in het perscommuniqué lopen. Vooral omdat Apple Car Play en Android Auto nu beter geïntegreerd zijn en meer kunstjes onder de knie hebben. Maar er zijn ook enkele bekledingsopties bijgekomen. En de lampjes in interieur en koffer - dat zijn nu leds.