De Mazda CX-4 is er (niet)

Door: BV

Na een studiemodel en wat teasers is de Mazda CX-4 vandaag officieel onthuld. Op het Autosalon van Peking. En dat is ook waar hij z’n carrière zal slijten. Op de Chinese markt en alleen daar.

We hoeven dus niet al te veel woorden vuil te maken aan de op de CX-5 gestoelde SUV van 4,63m lang, 1,84m breed en amper 1,53m hoog. Die lage daklijn zorgt overigens voor heel wat van z’n gespierdere looks. Als een crossover, nog veel meer crossover wordt, dan is het weer gewoon een wat hogere hatchback.

Simpel

De Chinezen hoeven niet al te veel te kiezen. Er is alleen benzine. Ze krijgen een 2-liter met 158pk en 202Nm of een 2,5l met 192pk en 252Nm. Een automaat is beschikbaar, net als vierwielaandrijving voor wie zich niet aan twee wielen door het verkeer wil slepen.