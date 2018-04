Lexus IS nog lelijker na facelift?

Door: BV

Van de Lexus IS kan je op z’n minst zeggen dat hij apart gelijnd is. Een druk uiterlijk waarbij de kwade tong waarvan we ons soms bedienen algauw claimt dat het uiterlijk dient om de aandacht van het gebrek aan dynamische rijcapaciteiten af te leiden.

De meeste mensen hebben dan ook een mening over de Lexus IS. Ook dat is in deze tijden van eenheidsmeuk al een prestatie. Lexus gomt en kleurt het geheel een beetje bij, maar het kiest niet voor een braver uiterlijk. En ook niet voor een grote aanpasbeurt. Er zijn grotere luchtinlaten in de voorbumper, de grille is aangepast en lichten zijn allemaal hertekend.

Het interieur is ook vrijwel ongemoeid gelaten. Maar het infotainmentsysteem werkt nu sneller en maakt gebruik van een groter scherm.