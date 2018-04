Infiniti QX Sport Inspiration wordt nieuwe QX50

Door: BV

Het kwakkelt een beetje op de Chinese automarkt. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat de autosector er z’n interesse in verliest. Logisch dus dat ook een ambitieuze (relatieve) nieuwkomer als Infiniti er van zich laat horen. Met deze QX Sport Inspiration. Die zal de EX50 uiteindelijk moeten opvolgen.

De buitenzijde van de QX Sport Inspiration is druk en wulps. Dat hebben ze graag, daar in Azië. En dat beperkt zich niet tot de buitenkant. Ook binnenin werd er met de losse pols gepend. De twee individuele achterzetels, die sneuvelen wel weer op de weg naar serieproductie.

Wat er zich onder de gespierde motorkap bevindt, is niet bekend. En of de serieversie uiteindelijk QX50 gaat heten, is aannemelijk (gezien de recent gewijzigde nomenclatuur van het merk, waaruit onder meer de QX30 kwam rollen) doch niet bevestigd.