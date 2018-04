Audi TT RS heeft 400pk

Door: BV

De Audi TT RS is terug. Ja, met aangedikte bumpers, 19 of 20-duims lichtmetalen velgen, andere roostertjes, enkele exclusieve kleuren, sportzetels en een aangepast binnenbekleding. Leuk allemaal, maar daar is het de liefhebber niet om te doen. Die wil weten: wat zit er onder de kap?

Vijfcilinder

Jawel, Audi houdt vast aan de heerlijk klinkende vijfcilinder turbomotor. 2,5l groot, maar wel op verschillende punten bijgewerkt. Interne wrijving en turbolading zijn slechts twee van de punten waarop gewerkt werd. Het resultaat: 400pk en 480Nm. 60pk en 30Nm méér dan eender welke TT RS die eerder al was. En de TT heeft een lange adem. De koppelcromme blijft op het maximum van 1.700 tot 5.850t/min.

Altijd automaat

Mannen met borsthaar willen natuurlijk zelf schakelen, ook al is dat wat trager. Die halen hun neus op voor een automaat en krijgen al bloeddoorlopen ogen van het idee dat launch control zich met de acceleratie komt moeien. En die willen dat een auto doorgaat tot de luchtweerstand er teveel aan is. Deze TT RS is dus iets voor jongetjes die willen spelen. Gewoon de 7-trapsautomaat met dubbele koppeling in D zetten, de sport-stand activeren en het gaspedaal een flinke trap verkopen en je zet een sprint neer in 3,7 tellen. De top is elektronisch afgeregeld op 250km/u. Tenzij je dat voor wat extra centen laat optrekken tot 280km/u. Wil je een roadster dan moet je voor de honderdsprint 2 tienden extra rekenen. Die is immers wat zwaarder.

Vanaf de herfst leverbaar

De nieuwe Audi TT RS en TT RS Roadster arriveren in de loop van de herfst bij de dealer. Prijzen volgen nog.