Land Rover Discovery Sport beetje anders voor MY2017

Door: BV

Hoezo een ‘opfrisbeurt’? De Discovery Sport is toch nog maar een dik jaar op de markt? Wel ja, maar de aanpassingen zijn dan ook héél mild. er komt een stijlpakket bij waarmee je kan bewijzen dat je helemaal niet meer wist of je nu moest kiezen voor de Discovery Sport of voor een Range Rover Evoque. Het omvat onder meer specifieke bumpers (achteraan met geïntegreerde uitlaten), zwarte accenten en 20-duims lichtmetalen velgen die wellicht niets meer van je rijcomfort heel laten.

Aan de binnenkant is er nu een groter - 10,2” - infotainmentsysteem waarachter ook nog eens meer rekenkracht schuilt. En er zijn meer snufjes die je veiligheid in de gaten houden. Tenslotte is er ook nog een samenwerking met een internet-startup die kleine bluetooth-gevoelige sleutelhangers maakt. Hang die aan je cruciale persoonlijke bezittingen en je auto weet meteen wanneer je iets vergeet.