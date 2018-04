Tesla Model X maakt Alfa Romeo 4C belachelijk

Door: BV

Tesla lijkt niets speciaals te moeten doen om onder de aandacht te komen. Het is al voldoende dat CEO Elon Musk de spreekwoordelijke open deur intrapt of de kranten staan er vol van. Maar dat betekent niet dat het merk niet om een stunt verlegen zit. En zo komt het dat - al dan niet georkestreerd - een fonkelnieuwe Tesla Model X het op een dragstrip opneemt tegen de Alfa Romeo 4C. Met nog een Alfa Romeo 4C op een aanhanger aan de trekhaak van diezelfde Tesla.

Nu heeft zo’n Model X in de P90D-uitvoering in het totaal 532pk en 967Nm koppel en kan die zonder sleep naar 100km/u in 3,4 tellen. Vooral de berg trekkracht doet vermoeden dat een ton meer of minder er niet veel toedoet. De SUV heeft dan ook niet al te veel moeite met de 4C. Maar je kan wel zeggen dat het er sneu uitziet voor de Alfa. Bekijken kan je hier (op youtube).