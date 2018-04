Alfa Romeo Spider wordt gemist

Door: BV

De Fiat 124 Spider is inmiddels een feit. Een auto waarvan de structuur gelijk is aan die van de nieuwe Mazda MX-5. Maar er was eerst sprake van een Alfa Romeo met dezelfde genen.

Een nieuwe Spider. Die kwam er niet. Designer Antonio Bonacci, niet toevallig een Italiaan, onderzoekt of we daar wat aan missen en hij tekende een hypothetische Alfa Spider. Dit is het resultaat. Bonacci zegt dat er zowel een vier- als een zescilinder onder de kap past. Voor die laatste is in het frame van de MX-5 echter geen plaats.