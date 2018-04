​Airbag nekt Nissan. 3,5 miljoen auto’s moeten terug

Door: ADD

Voor een keer is het niet de schuld van Takata. Nissan roept wereldwijd zo’n 3,5 miljoen wagens terug door problemen met de airbag. Dat maakte het Amerikaanse NHTSA gisteren bekend. De meerderheid van de teruggeroepen auto’s (3,18 miljoen exemplaren) rijdt in de VS rond. Klachten over het defect circuleren al meer dan twee jaar, Nissan voerde eerder al verschillende terugroepacties uit.

Getroffen zijn verschillende modellen die gebouwd werden tussen 2013 en 2017 waaronder ook een aantal Chevrolets die Nissan voor General Motors bouwde. Concreet gaat het onder andere om de Nissan Maxima (2016 en 2017), Altima (2013 tot 2016), NV200, Leaf en Sentra.

De airbagsensor wil niet

Het probleem vormt de airbagsensor aan de passagierszijde die niet detecteert of er daar een volwassene of een kind zit. Waardoor de airbag bij een kind soms te krachtig ontploft, wat kan leiden tot ernstige letsels. Bij een volwassene kan dan weer het omgekeerde gebeuren. De airbag blaast niet hard op beschermt de passagier dus niet afdoende.

Bovendien zouden ongeveer 620.000 Nissan Sentra (2013-2016) een bijkomend probleem hebben. De airbag zou in bepaalde gevallen zonder reden kunnen afgaan.

Het plan

Bij sommige auto’s zou een aanpassing van de software het probleem verhelpen, bij andere zouden dan weer enkele onderdelen vervangen moeten worden. Nissan wil een concreet terugroepplan tegen het einde van de maand opstellen en in de komende 60 dagen de eigenaars op de hoogte brengen.