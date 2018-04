Daar is dan toch een VW Golf GTI met 400pk

Door: BV

Op het GTI-evenement in het Oostenrijkse Worthersee pakt de Volkswagen-group tot nader order wat minder groots uit dan andere jaren. Maar er heerst toch een feeststemming. Omdat de originele Golf GTI veertig kaarsjes uitblaast bijvoorbeeld, maar ook omdat de Golf GTI Clubsport S er voor het eerst te zien is én een Nürburgring ronderecord op zak heeft.

En de Golf R400?

Van de aangekondigde über-Golf R400, die in een gelimiteerde oplage zou gebouwd worden en waarvan we eigenlijk al een zo goed als productierijpe concept car te zien kregen, echter geen spoor. Maar er staat wél een GTI Heartbeats. Een projectje dat door stageairs in elkaar is gestoken. Een meer dan 1.300 watt sterke geluidsinstallatie die heel de koffer vult, een slimme wrap die voor een uniek effect zorgt en aanpassingen aan bumpers en spoilers zijn de blikvangers.

En dan is er nog één petieterig lijntje in het VW-persbericht. Het vermogen is voor de gelegenheid opgedreven tot 400pk. En zo kan er nog wel even verder gespeculeerd worden over de komst van de R400. Misschien in september op het Autosalon van Frankfurt?