Toyota GT86 als Shooting Brake

Door: BV

Toyota toonde ons ooit al eens een cabriovariant van de GT86. Het bleef toen bij een concept car. En nu krijgen we ook deze Shooting Brake te zien. Een echte, met slechts twee deuren en dus niet zo’n halfbakken marketingsmoes als de Mercedes CLS Shooting Brake of de Mercedes CLA Shooting Brake.

De opdracht kwam van productmanager Tetsuya Tada die op het idee kwam na een bezoek aan het Australische designteam van Toyota.

Aan boord is plaats voor vier personen of - als alleen de voorste zitplaatsen in gebruik zijn - aardigheidjes als surfplanken, fietsen of ski’s. Alles wat de moderne mens wil, eigenlijk.

Maar er is slecht nieuws. De GT86 verkoopt immers niet zoals Toyota dat had gewild. Daarom is een opvolger van de gewone coupé (en tweeling-Subaru BRZ) nog lang niet zeker. En dat betekent ook dat er geen centen op tafel komen om deze Shooting Brake productierijp te maken. Net hetzelfde verhaal als bij de cabrio dus.