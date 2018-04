Nieuwe Alfa Romeo Giulia: de prijs

Door: BV

Het heeft lang genoeg geduurd, maar de Giulia is nu eindelijk in productie. En gisteren zijn de orderboeken in ons land geopend. Als je kan bestellen, dan heb je natuurlijk een prijs, uitrusting en versie nodig. En zo hebben we nu dus alle informatie over de Giulia.

2,2l diesel

De informatie die Fiat Auto Belgio - de Belgische invoerder - de wereld instuurt maakt gewag van vijf motoren. In de bijhorende prijslijst staan er voorlopig slechts drie. Allemaal zijn ze 2,2l groot en verbranden ze diesel. Ze hebben achtereenvolgens 136, 150 en 180pk en kunnen met een handgeschakelde zesversnellingsbak hetzij een transmissie met 8 verzetten geleverd worden.

Alfa Romeo Giulia prijs

De meest toegankelijke Giulia van allemaal heb je lang niet voor € 25.000. En evenmin voor € 30.000. De 2,2l met 136pk moet meteen € 31.999 kosten. Er is goed nieuws ook. Een upgrade naar 150pk kost… niets. De diesel met 180pk maakt je minstens € 35.605 armer, maar is ook al beter uitgerust.

Lage CO2-waarde

Download de volledige prijs- en optielijst van de Alfa Romeo Giulia hier

Z’n hoge cilinderinhoud betekent dat de Giulia met name in het zuiden van het land niet fiscaal geoptimaliseerd is. In Vlaanderen speelt de CO2-uitstoot een grotere rol. En die wordt nooit groter dan 109g/km en bedraagt met specifieke velgen slechts 105g. Snel als de Italiaanse taal zegt Alfa Romeo erbij dat de gunstigste telg (180pk ECO / 8-AUT) slechts 99g uitstoot, maar ook die kan je nog niet bestellen.

Standaarduitrusting

Het instapmodel, dat gewoon Giulia heet, is steeds voorzien van actieve veiligheidssystemen zoals een automatische noodremhulp, voetgangerherkenning en een rijstrookassistent. Eveneens standaard zijn 16” lichtmetalen velgen, klimaatregeling met 2 temperatuurszones en een infotainmentsysteem met 6,5” display. De volledige prijs- en uitrustingslijst vind je hier.