Nieuwe Renault Grand Scenic

Door: BV

De nieuwe Renault Scénic kregen we al te zien. En die zette natuurlijk ook de toon voor deze Grand Scénic, die nauwelijks enkele weken geleden nog door een auto55.be-lezer in camouflagekledij werd betrapt. Z’n missie is tweeledig: hij moet comfortabel plaats bieden aan tot 7 inzittenden, net als voorheen. En hij moet nu ook stijlvol genoeg zijn om ervoor te zorgen dat mensen de lokroep van - bijvoorbeeld - het SUV-segment weerstaan.

Stijl voor alles?

De Grand Scénic neemt een vloeroppervlak van 4.634mm bij 1.865mm in beslag. Dat is niet eens zo veel. Dat deze monovolume stijl erg belangrijk vindt, mag je afleiden uit het feit dat Renault net als bij de Scénic standaard 20-duims velgen zal monteren. Die zullen overigens slechts 195mm breed zijn. Het is nog de vraag of al die stijl niet te veel toegevingen vergt op vlak van weggedrag, want het platform wordt al gebruikt op andere producten (alles van de Mégane tot de Talisman) en die konden niet allemaal even sterk overtuigen.

Motoren

Die smalle banden dragen in ieder geval bij aan een lage rolweerstand. De laagste in zijn klasse zelfs, aldus Renault. Tegenwoordig pakken automerken daarmee uit. Een decennium geleden werd er nog gepocht met grip en de heilzame effecten ervan op remweg en acceleratievermogen. Tegenwoordig telt het verbruik boven alles. Het gamma bestaat uit twee benzinemotoren met respectievelijk 115 en 130pk. Daarnaast hebben we drie diesels: de dCi met 130 en 160 pk en een dCi 110 Hybrid Assist. Die laatste wordt geholpen door een elektromotor. Voor zowel de 160pk sterke diesel is naast de handgeschakelde zesbak ook een zestrapsautomaat met dubbele koppeling beschikbaar terwijl de dCi 110 kan worden geleverd met een zeventraps EDC-transmissie.

Bagagecapaciteit

De Grand Scénic kan 765 liter bagage meenemen. Daar is één maar, dat is in het geval van vijf inzittenden. Met de derde zitrij in gebruik zal de hoeveelheid fors afnemen, al wil Renault ons momenteel nog niet vertellen met hoeveel. Naast de standaard bagageruimte laten de Fransen weten met een druk op de knop de bagageruimte te kunnen vergroten door de achterbank neer te klappen. Er ontstaat vervolgens een compleet vlakke laadvloer. Echt grote spullen meenemen? Dan kan ook de passagiersstoel voorover geklapt worden. En tijdens een (lange) reis is het prettig om te weten dat de lade in het dashboardkastje (13 liter) alsook de vakjes onder de vloer (11,5 liter) voldoende opbergmogelijkheden te bieden hebben.