Peugeot presenteert elektrische step

Door: BV

Peugeot heeft een uitgebreide afdeling die zich bezighoudt met tweewielers. Of die nu gemotoriseerd zijn, of door mensenkracht worden aangedreven. Maar toch ging Peugeot voor deze e-Kick aankloppen bij een externe partner. Die heet Micro Mobility. Het resultaat is een elektrische step die geheel toevallig perfect in de koffer van de gloednieuwe Peugeot 3008 SUV past.

12km autonomie

De gemotoriseerde plank moet perfect zijn voor die laatste kilometers. Hij weegt 8,5kg en brengt je tot 12km ver. Bovendien is hij opvouwbaar en hoef je eigenlijk niet te dragen, maar kan je hem gewoon op één wiel achter je aan slepen. Het aandrijfsap wordt uit een lithium-ion accu gemolken en de voetrem zorgt er zelfs voor dat vertragingsenergie wordt gerecupereerd.