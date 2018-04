Fiat erfgenaam veilt lelijke Ferrari, kust Uma Thurman

Door: BV

Fiat-erfgenaam Lapo Elkann mag van Fiat-baas Sergio Marchionne met z’n vingers in de bedrijfskas zitten. Dat is een publiek geheim. Maar hij heeft het niet echt nodig. Hij was ook al aan de slag bij Ferrari, waar hij zich bezig kon houden met het maken van modellen met een aankleding naar maat als baas van het Ferrari Tailor Made Program. Maar dat ging hem allemaal niet ver genoeg en daarom richtte hij Garage Italia Customs op. Daar maakt hij Ferrari’s die de fabriek niet durft af te leveren en dat wil al wel wat zeggen.

Elkann gaf zo’n in legerprint uitgedoste 458 weg aan een Cinema Against AIDS evenement in Frankrijk. En de creatie van Elkann deed het goed. Iemand dokte er een miljoen voor. Een gegeven dat helemaal overschaduwd werd door het gedrag van Elkann. En niet voor het eerst. Hij nam de gelegenheid te baat om actrice Uma Thurmann geheel ongevraagd een dikke pakkerd op de mond te geven. Die kon daar niet bepaald mee lachen. Elkann is zo een beetje het enfant terrible onder de Fiat-troonopvolgers. Hij kwam al in het nieuws met onder meer bizarre ongelukken en bizarre feestjes. En hij jaagt graag een lijntje wit poeder door z’n neusvleugels.