Volkswagen Beetle komt van de operatietafel

Door: BV

Er wordt gefluisterd dat de Beetle in 2018 verdwijnt om niet meer terug te komen. Maar zover is het dus nog niet. Om de resterende tijd te overbruggen gaat de retro-hatchback nog eens onder het mes.

Meer LED

Volkswagen levert de Beetle in drie design-lijnen die telkens een beetje van elkaar verschillen, met een R-line als meest agressieve variant. Alle krijgen ze nieuwe bumpers. De facelift-brigade brengt ook nog nieuwe velgen mee met diameters van 17 en 18 inch en vijst de oude staartlichten met conventionele lampjes uit om ze te vervangen door units waarin LED's verwerkt zitten.

Interieur

Aan de binnenkant wordt er ook wat bijgeplijsterd. De verlichting van het instrumentarium is helderder. Blijkbaar was daarover feedback gekomen. En er zijn natuurlijk de verplichte aanpassingen aan sierlijsten en stoffen om over de zetels te trekken. De middenconsole ten slotte krijgt een andere afwerking.

Al die nieuwigheden zijn er voor zowel de coupé als de cabrio. Het motorenpalet blijft tot nader order gelijk. Het begint bij een 1.2 TSI benzine met 105pk en stoomt door tot maximaal 200pk. Naast drie benzines zijn er ook twee diesels die allemaal in de eerste helft van de schaal te vinden zijn.