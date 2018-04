Nieuwe Audi A5 / S5 is alles wat je ervan verwacht

Door: BV

Audi heeft een nieuwe A5 voorgesteld. Die is er ook meteen als potige S5. Maar de Duitsers houden nog heel wat achter de hand. Reken maar dat er weer een RS5 komt. Om van de cabrio of de vijfdeurs sportback nog maar te zwijgen.

Tweedeurs

Ja, de tweede generatie lijkt nog altijd erg veel op de eerste. Wat had je gedacht? Audi beloofde wel om z’n designtaal door elkaar te schudden, maar met dit product nemen de duitsers geen risico. Het succesmodel heeft heel wat te danken aan z’n lijn die zwiepend flamboyant maar tegelijk ook elegant was. En daar blijft het bij, om voor de hand liggende redenen.

Meer spieren

Dat de A5 Coupé scherper werd dan z’n voorganger is evenmin miskenbaar. De motorkap doet daar met z’n extra plooilijnen de grootste duit in het zakje. Een wat strakkere grille en kwader kijkende neuslichten doen hetzelfde. Xenon is overigens standaard en LED- en Matrix-LED staan in de optielijst.

Interieur van de Audi A4

De A5 is, zo goed en zo kwaad als je het kan stellen, eigenlijk gewoon de Coupé van de A4. Aan de buitenzijde wordt dat nog wat gecamoufleerd. Maar aan de binnenkant is daar geen ontsnappen aan. Het interieur is identiek aan dat van de eerder al gelanceerde berline. Als je het verschil wil maken, zal je het met de aankleding moeten doen. Daarin voorziet Audi net een paar andere mogelijkheden. De Virtual Cockpit (dat grote scherm waar anders de tellers zitten) en een infotainmentsysteem met 8,3” groot display horen daar natuurlijk bij.

Verder wil het bedrijf je graag wijzen op de toegenomen binnenruimte. En de koffer is nu 465l groot. Een hele emmer meer dan voorheen. Je kan wat spastisch staan doen met je voet onder de achterbumper om de klep automatisch te openen. Als je extra dokt, tenminste. Want de optiepolitiek blijft zoals hij is: lang en prijzig.

De motoren

De nieuwe Audi A5 Coupé is bij zijn marktdebuut beschikbaar met vijf motoren: twee TFSI benzine- en drie TDI dieselmotoren. De vermogens hiervan lopen uiteen van 190 tot 286pk en dat is een stuk krachtiger dan voorheen. Gemiddeld 17 procent, zo laat Audi heel precies weten, terwijl beloofd wordt dat ze maximaal 22 procent minder brandstof verbruiken.

En dan is der nog de Audi S5

Schakelen verloopt via een manuele 6-bak of de 8-traps S tronic automaat. Op de duurdere modellen is die laatste standaard, dus ook de S5 Coupé. Kracht krijgt het voorlopige topmodel van een dubbel geblazen 3.0 liter V6, goed voor 354pk. In 4,7 seconden zit je ermee op de 100 km/u. Dat wil al wat zeggen over de RS5. Die zal overigens wellicht pas het levenslicht zien als het A5-gamma helemaal compleet is.