Laat maar komen, die Fiat 124 Coupé

Door: BV

Mazda maakt een half-coupé-achtige versie van de MX-5. Maar geen echte coupé. Fiat doet dat evenmin met de 124 Spider. Maar dat zou het beter wel doen. Hij bestond tijdens de jaren zestig en de photoshopkunstenaars van OmniAuto.it hebben eens gekeken hoe dat er vandaag uit zou kunnen zien. En kijk, er is potentieel. Laat ons hopen dat Fiat dat ook gezien heeft. Want zo’n extra modelletje dat voor niet al te veel ontwikkelingseuro’s in de showroom kan staan, dat moet toch interessant zijn, niet? Alles over de gewone 124 Spider - zonder dak dus - lees je hier.