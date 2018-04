Daar is de opgefriste Renault Clio

Door: BV

Het lijkt alsof de Renault Clio nog niet lang op de markt is. En als je het ons vraagt, ziet het er ook allemaal nog erg bij-de-tijds uit. Maar de Fransen denken daar anders over. De teller staat immers op vier jaar en dan dienen zich enkele esthetische opfrissers aan. De Clio moet immers goed blijven verkopen. Sinds het model in 1990 gelanceerd werd, staat de teller op meer dan 13 miljoen stuks.

Milde opfrisbeurt

Wie regelmatig auto55.be leest, weet wellicht uit het hoofd hoe een klassieke facelift is samengesteld. Er zijn er veel en zo ongeveer elk automerk doet hetzelfde. De grille, voor- en achterbumper, en de LED-koplampunits zijn nieuw. En er zijn nieuwe kleurtjes en velgen.

Betere materialen

De materialen aanpakken, ook dat hoort erbij. En we zien een nieuw infotainmentsysteem. Net als bij z’n grotere boers, maar wij hopen alvast dat ze wat beter functioneren.

Keuze zat

Eigenlijk is er bij de motoren niets nieuws onder de zon. Wel zijn er twee nieuwe combinaties die eerder niet werden gemaakt. Het zijn de 1.5 dCi diesel met 110pk en de TCe 120 (waarvan Renault schijnbaar nog altijd niet weet hoe groot die is) die nu ook gecombineerd worden met een handgeroerde versnellingsbak. Daardoor komt het totale aantal motor/transmissiecombinaties op 11 stuks.

Initiale Paris

Renault introduceert z’n nieuwe luxelabel (een trendwoord dat nu weer gebruikt wordt om het hoogste afwerkingsniveau aan te duiden) Initiale Paris, ook op de Clio. Je zal Initiale niet meer op de koffer zien staan, zoals dat nog bij de Talisman en Espace het geval was. Renault heeft ontdekt dat dat klanten in de war brengt. Het is inmiddels ook weg van de andere modellen, als ze tenminste nieuw geleverd werden. Het omvat nappaleer op stuur en versnellingspook, andere interieurpanelen, een audiosysteem van Bose, de LED koplampen waar je anders voor moet bijbetalen en het R-Link navigatiesysteem.

De vernieuwde Clio doet z’n intrede in september.