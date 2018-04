Elektrische Smarts zijn klaar

Door: BV

De tweede generatie Smart Fortwo en Smart Forfour is er nu al in best een ruim aanbod. Je kan de kleinste ook als cabrio krijgen en je kan kiezen tussen een handbak of een automaat en atmosferische of turbomotoren, al lusten ze alleen benzine. Er is zelfs een Brabus.

Elektrische Smart

Een elektrische Smart was er al sinds 2007, toen het bedrijf de eerste honderd autootjes los liet in Londen. En vanaf 2009 was zo’n nauwelijks hoorbare Smart te koop op 18 markten. De volumes waren laag, maar er werd geplaveid op de weg naar de toekomst. Daar ziet het tenminste naar uit. En er komen dus ook weer EV’s van de jongste generatie. Die zullen na de zomer voorgesteld worden op het Autosalon van Parijs. Het voornaamste nieuws nu: Smart doet het met het hele gamma, vierdeurs en cabrio incluis. Begin 2017 moet je ze op de Europese wegen zien.