Ongezien futurisme van Rolls-Royce

Door: BV

Rolls-Royce durft wel eens een prototype tonen. Een directe voorbode voor een productiemodel. Of iets met een alternatieve aandrijflijn. Maar een echte concept car, waarbij alle registers worden opgetrokken en er eigenlijk geen rechtstreeks nut hoeft te zijn - dat doen de Britten nooit. Tot nu. Want BMW viert dit jaar z’n honderdste verjaardag en daarom wordt in een reeks ‘Next 100’ concepts naar de volgende 100 jaar gekeken. BMW toonde z’n eigen creatie al, maar de merken waar het bedrijf nog lang geen eeuw de scepter zwaait, doen ook mee. Ze moeten, met zin of tegenzin.

Geen stuur

Rolls claimt een geheel met de hand gemaakt koetswerk en onderstel, in een koets die volgens het merk ‘grandioos’ is vormgegeven. Aan de binnenkant vinden we herkenbare zaken terug. De beste materialen in de eerste plaats, maar ook het klokje bijvoorbeeld. Door afwezigheid schittert echter het stuurwiel of andere bedieningselementen. De virtuele bestuurder en assistent van het luxemerk doet alle werk. Die kreeg ook een naam: Eleanor.

De luxesofa waarin de passagiers zitten is ondergebracht onder een glazen koepel. Voor hun neus zit een groot OLED display dat alle nodige informatie meegeeft. En wellicht ook voor entertainment zorgt. Voorts rust de Rolls op grote, maar erg smalle banden die grotendeels zijn weggestopt. Zelfs Rolls-Royce gaat ervan uit dat de V12 gedoemd is om te verdwijnen. De Rolls-Royce 103EX wordt daarom elektrisch aangedreven. Details daarover worden evenwel niet vrijgegeven.