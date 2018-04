Top Gear drijft waarde Ford Sierra hoogte in

Door: ADD

Bij het Britse Classic Car Auctions ging gisteren een Ford Sierra RS Cosworth onder de hamer. En niet de eerste de beste - maar een exemplaar dat in 2010 in Top Gear mocht opdraven in een aflevering waarin Clarkson, Hammond en May uitgedaagd werden om met slechts 13,5 liter brandstof in de tank van het Duitse Colditz naar de grens te rijden. Jeremy had toen voor een Sierra gekozen. En wel erg opvallend, de immer superkritische Brit had vrijwel niets op de Ford aan te merken.

De prijs?

Wel, deze Ford Sierra RS Cosworth uit 1989 bracht liefst 14.180 pond (€ 18.000) op. Daarvoor krijgt de nieuwe eigenaar een Sierra in een "bruikbare en goede" staat met bovenop een hele doos vol bewijzen over zijn 'unieke' geschiedenis.