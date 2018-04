Door: BV

Op deze redactie wijzen de neuzen allemaal in dezelfde richting: de klassieke houten sportboten van Riva horen bij de mooiste zaken die Italië ooit gemaakt heeft. Kijk maar eens naar dit exemplaar, met een Lamborghini-motor. En zoveel unanimiteit is een zeldzaamheid. Ze is bijvoorbeeld al ver te zoeken wanneer het over deze kleine Fiat 500 Riva Edition gaat, hoewel die een aantal van de kenmerkende elementen van de (hoofdzakelijk) rivierboten overneemt.

De appelblauwzeegroene koetswerkstreep, de talrijke mahoniehouten accenten en het witte leder ten spijt, deze Riva tender, blijft natuurlijk aan de basis een 500. Met een onmiskenbaar iconische lijn, dat wel, maar niet met de elegantie van een echte Riva. Maar laat dat onder open hemel en achter de specifieke Sera-blauwe koetswerkpanelen niet aan je hart komen.