Nieuwe Citroën C3 is liefdesbaby

Citroën heeft een nieuwe C3. Een auto waarvan het belang moeilijk overschat kan worden. Het B-segment is van levensbelang voor het Franse volumemerk. En de nieuwe C3 moet weer wat leven, wat pret injecteren daar wat het dubbele chevron de jongste tijd niet veel meer deed dan je op een aangename manier van A naar B brengen.

Het uiterlijk ziet eruit als het resultaat van een wilde nacht tussen de Citroën C4 Cactus en de DS 3. Van de eerst neemt deze liefdesbaby onder meer de luchtkussens op de flanken over terwijl je aan de achterlichten erg duidelijk de genen van de DS in kwestie ziet. En ja, hij neigt nu een beetje naar een crossover, want je moet tegenwoordig absoluut ook een dobber op die vijver hebben.

Afmetingen

Hij werd weer wat groter. De lengte meet nu 3,99m. 5 centimeter meer dan voorheen. De breedte zwelt maar met 1 cm aan, tot 1,75m. En de hoogte nam af tot 1,47m, maar Citroën belooft desondanks meer ruimte binnenin. En in de koffer past 300l bagage.

Retro

Er zit zelfs wat retro in de mix. Aan de binnenkant, waar het vooral de stofjes en aankleding zijn die je die indruk geven. In het midden prijkt (bij de duurdere modellen) het grote display van het multimediasysteem.

Dashcam ingebouwd

Citroën zal de C3 ook aanbieden met de zogeheten ConnectedCam-dashboardcamera. Hiermee kunnen middels een groothoeklens achter de achteruitkijkspiegel korte HD-filmpjes en foto's (op)genomen worden. Het merk denkt dat je die gaat delen via facebook en youtube (hallo big brother), maar handiger is wellicht het gebruik voor verzekeringskwesties. Bij een aanrijding slaat de dashcam automatisch de 30 seconden ervoor en erna op. In Rusland staan ze wellicht al in de rij voor de C3.

Geleend van de 208

Hoewel de C3 als echt nieuw beschouwd mag worden, ontleent hij het onderstel van de Peugeot 208. Citroën zou echter Citroën niet zijn als het het veerkarakter niet een stukje zachter heeft afgesteld dan haar PSA-partner.

“ De C3 ziet eruit als het resultaat van een wilde nacht tussen de ​Citroën C4 Cactus en de ​DS 3 ”

Ook de motoren zijn overgekomen van de Peugeot 208. Dat betekent dat de C3 aftrapt met een 1.0 liter driecilinder met 68 pk, gevolgd door een 1.2 met 82 pk. De eerste turbomotor heeft datzelfde slagvolume, maar kan 110 pk leveren. Dieselen is mogelijk met de 75 of 100 pk sterke 1.6 BlueHDi's. Een handbak is standaard, een wordt automaat op termijn optioneel op sommige versies.

In de herfst wordt de nieuwe Citroën C3 leverbaar. Prijzen zijn nog niet bekend.