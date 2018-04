Mercedes kondigt het einde aan van de echte AMG

Door: BV

Je zal maar weinig liefhebbers van stuurpret horen beweren dat een échte auto uitgerust moet zijn met een bij voorkeur elektronisch afgeregelde vierwielaandrijving en meer software dan een pc van niet eens zo lang geleden. Die zweren bij stuurtempels met achterwielaandrijving die een minimum aan talent vereisen om je gezwind van A naar B te krijgen. Je hoeft hen niet uit te leggen dat een auto met vierwielaandrijving het op papier beter doet, want ze weten dat je niet op papier rijdt, maar op asfalt en hoeven niet per sé aan de toog met de scherpste cijfers uit te pakken.

Beter, maar niet noodzakelijk leuker

Helaas zijn ze een uitstervend ras en lijken papieren prestaties de jongste tijd almaar belangrijker te worden. Mercedes heeft dat al even in de smiezen. Het weet dat z’n klanten met plezier extra centen neertellen voor een AMG die nog net een tikkeltje harder gaat (daarom is er nu de AMG S). En dat vierwielaandrijving daarbij helpt. De uittredende E-Klasse AMG kon naar keuze met achter- of vierwielaandrijving besteld worden. Vroeger zou je uit veiligheidsoverwegingen voor het tweede kunnen kiezen, maar de elektronica werkte dat gebrek nu toch al meer dan een decennium geleden weg. Maar met integraalaandrijving is zo’n AMG wel sneller aan de 100. En 90% van de kopers stipten dat aan. Daarom komt de nieuwe E63 AMG (waarvan de uitgelekte prestaties hier te vinden zijn) er niet meer met louter achterwielstuwing. Ongetwijfeld tot spijt van de puristen… Mercedes zal er niet wakker van liggen. Dat wil AMG gebruiken als labeltje om de verkoopprijs van z'n modellen verder op te kloppen. Een stortvloed aan AMG-modellen komt daarom op ons af. Er is zelfs al sprake van aparte AMG-toonzalen.