Ook frissere Renault Clio GT en RS

Door: BV

De Renault Clio krijgt een opfrisser. Dat weten we al even. Maar van GT- of RS-versies was toen nog geen nieuws. Dat is er nu wel.

Renault Sport almaar belangrijker

Renault Sport wordt almaar belangrijker. Tenminste, die indruk geeft het merk. Dat is aan de verkoopscijfers van de jongste generatie Clio RS (die door de puristen die eerder door het merk zo goed bediend werden als veel te soft wordt aanzien) niet aan te zien, maar laat dat de pret vooral niet drukken. De Fransen proberen wat kritiek van het eerste uur te counteren door niet minder dan drie chassis te voorzien. Sport (standaard met 17” velgen), Cup (18” en wat scherper) en Trophy (18” en 20mm verlaagd).

De turbomotor (waarvan Renault nog altijd vindt dat je niet naar de inhoud mag vragen) bestaat in vermogensversies van 200 en 220pk. Dat wordt uit een zestienhonderdje geperst en schakelen is altijd voor rekening van een zestrapsautomaat met dubbele koppeling (nog zo’n treurpunt voor de liefhebbers van onversneden stuurplezier). De cijfertjes zijn nochtans proper. De snelste variant hangt aan de 100 na 6,6 tellen. En je kan nu ook een weinig discrete Acrapovic-uitlaat bestellen op de Trophy-variant.

Uiterlijk

Ja, natuurlijk is ook het uiterlijk wat bijgevijld. Al het gebruikelijk werd daarbij onder handen genomen. Het opvallendste item? De LED-verlichting in de voorbumper in de vorm van het Renault Sport-logo. Maar we kregen het eerder al te zien op deze speciale concept met 300pk.

GT-Line

Voor wie zo’n RS wat te extreem is, is er een GT-Line. Een diffuser, zijskirts, het verchroomde uitlaatsierstuk en de speciale lichtmetalen wielen geven elke Clio toch een vleugje RS mee.