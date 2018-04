Wat als Audi vrachtwagens zou maken

Door: BV

Binnen de Volkswagen Group vinden we ook nog de merken MAN en Scania. Daarom is het in elk geval niet waarschijnlijk dat er ooit vrachtwagens het Audi-logo op de neus krijgen. Maar dat weerhield de designers Artem Smirnov en Vladimir Panchenko er niet van daar toch even vrij over te fantaseren. Er ontstond niet één, maar twee ontwerpen.

Truck 1: elektrisch en autonoom

Het eerste ontwerp is er één voor een elektrische en zelfrijdende vrachtwagen. De enorme voorruit moet de bestuurder een erg groot gezichtsveld bezorgen. Veel meer dan wat om zich heen kijken heeft die immers niet te doen. Hoewel het hoekig is, is er ruim aandacht besteed aan de aerodynamica. Onder meer met een uitschuifbare spoiler.

Truck 2: met bestuurder

Ook de tweede vrachtauto is elektrisch. Best ironisch eigenlijk, want hij vervoert olie. Z’n vormen zijn een stuk minder hoekig en de twee inzittenden zitten helemaal bloot. Je zou dus kunnen zeggen dat hij heel wat minder realistisch is, maar realisme was wellicht niet het hoofddoel van deze oefening.