Deze Jaguar D-Type wordt de duurste Britse auto ooit

Door: BV

Deze Jaguar D-Type won de 24 Uurs race van Le Mans in 1956. Het gaat om chassisnummer XKD 501, gebouwd in 1955 en ingezet door het legendarische privéteam Ecurie Ecosse. Een jaar later deed hij mee aan de Mille Miglia, maar viel uit. Omdat hij grotendeels origineel is, wordt dit exemplaar wellicht de duurste Britse auto aller tijden.

Eind deze zomer gaat XKD 501 onder de hamer bij Sotheby’s. De auto wisselde voor de laatste keer van eigenaar in 1999, toen de prijzen nog helemaal iets anders waren. Het veilinghuis gaat ervan uit dat deze legendarische auto voor niet minder dan € 10 miljoen van eigenaar wisselt. Hedendaags beeldmateriaal vind je in bijhorende fotospecial. Plaatjes uit z’n hoogdagen hebben we op onze facebook-pagina geplaatst.