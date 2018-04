De Fiat Qubo gaat helemaal niet met pensioen

Door: BV

De Qubo is Fiat’s kleinste monovolume. Hij werd samen met PSA ontwikkeld. Bij Citroën staat hij in de catalogus als Nemo en bij Peugeot heet bij Bipper.

Lang leven

Sinds z’n lancering in 2008 heeft geen van bovenstaande merken nog erg veel aandacht aan de kleine monovolume geschonken. Niet in z’n bestelwagenvorm, maar evenmin in de personenwagenuitvoering. Het bescheiden marktsegment waarin het model opereert, ligt waarschijnlijk aan de oorzaak daarvan. De compacte bestelwagen is ontwikkeld voor de steden van morgen, maar het loopt met de ontwikkeling van die mega-metropolen nu ook weer niet zo’n vaart dat je met niets groters de stad in kan.

Facelift

Fiat is de eerste om het model op te frissen op het moment dat een conventionele productcyclus (in de autosector nog steeds 7 jaar) al rond hoort te zijn. Maar van pensioen wil de Qubo niet weten. Over technische aanpassingen is nog niets geweten. Het uiterlijk wordt op de gebruikelijke wijze bijgepleisterd: met de grootste aandacht voor de grille en bumpers, maar ook met een nieuwe kofferklep.