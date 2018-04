Tschüs Mercedes CLS en tot binnen twee jaar

Door: ADD

Kurt Cobain citeerde in zijn afscheidsbrief een regel uit "Hey hey, my my" van Neil Young: It's better to burn out, than fade away. En daar sluiten de dames en heren van Mercedes zich wellicht graag bij aan. Want als een model op zijn einde loopt, komen ze in Stuttgart vaak met een Final Edition op de proppen. Dit keer zijn de E-Klasse uitlopers CLS Coupé en CLS Shooting Brake aan de beurt.

De nieuwe E-Klasse is ondertussen al op de markt en in 2018 zou weleens de nieuwe generatie van de CLS kunnen volgen. Al zal dat zonder de Shooting Brake variant zijn. De "Final Edition" moet de pijn van het afscheidnemen wat verlichten (of de verkoop een laatste keer aanzwengelen). Het uitrustingspakket omvat verschillende AMG-details zoals de verchroomde diamant grill, side skirts en een andere achterbumper. Verder horen er ook Multibeam LED koplampen, een speciaal uitlaatsysteem, hoekige uitlaatpijpen, een sportonderstel en 19-inch wielen bij.

Het interieur werd eveneens opgewaardeerd: een sportstuur, RVS sportpedalen en multicontourzetels met contrasterende stiksels. De Mercedes CLS Final Edition kan je nu al bestellen. Zo'n € 8.200 ben je dan kwijt voor het pakket dat op alle versies verkrijgbaar is.