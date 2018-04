Dat Lego maar snel deze Lancia Stratos bouwt

Door: BV

De fabrikant van speelgoed-bouwsysteem Lego heeft een fanatieke achterban. En daarin zit heel wat talent. Omdat dat op een bepaald ogenblik niet meer te stoppen was, richtte het bedrijf de tak Lego Ideas op. Daarin kunnen getalenteerde fans, als hun creaties voldoende stemmen halen, een eigen ontwerp voorstellen dat het tot een officiële set kan schoppen. En deze Lancia Stratos verdient die eer. Het project heeft nu nog meer dan 500 dagen om de vereiste 10.000 stemmen te halen om door Lego in overweging te worden genomen, maar we helpen het graag een handje. Een DeLorean in de stijl van Back To The Future haalde het eerder al. Die was in een mum van tijd uitverkocht. En deze toffe Caterhams Seven worden ook een officiële set.

Lancia Stratos

Deze functionele (met een echte ophanging en zo) Lancia Stratos in de rally-kleuren van Alitalia is gecreëerd door fan Peter Vercoelen. Hij is behoorlijk groot. Schaal 1:8, wat betekent dat hij 42cm lang, 22cm breed en 15cm hoog is. De stickers maakte hij zelf.