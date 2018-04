Héél klein beetje beter: Skoda Citigo

Door: BV

De Volkswagen Up is vernieuwd. Oud nieuws. En dat betekent dat er ook veranderingen op til zijn voor broertje Skoda Citigo. Summiere aanpassingen, kunnen we wel stellen. Er zijn hertekende koplampen met LED-dagrijlichten aan de buitenzijde, en dat zal het zijn. De Up kreeg nog aangepaste kleuren en andere velgen, maar die ontbeert de Tsjech.

Iets meer nieuws is er binnenin, als je tenminste niet voor de standaarduitvoering gaat. Automatische klimaatregeling en een regen- en lichtsensor zijn namelijk optioneel voortaan. En er is nu een paraplu aan boord, die onder de voorzetel wordt verstopt. En het infotainment, dat is ook weer aangepast.

Zonder frisse motoren

De 1.0 driepitter met turbo, daar pakt de Volkswagen mee uit. Gek dus dat deze telg uit het voormalige Oostblok die niet krijgt. Daar blijft alles bij het oude.