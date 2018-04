Deze Peugeot 205 GTi kost meer dan een nieuwe

Door: BV

Een fonkelnieuwe Peugeot 208 GTi heb je vandaag vanaf € 22.760. Dat is flink wat minder dan wat de eigenaar van deze 205 GTi uit 1989 voor z’n hot hatch wil. Die mikt op minstens € 30.000 en liefst nog een beetje meer.

Waarom is die zo duur?

Wel, je kan alle gebruikelijke argumenten opsommen. De Peugeot 205 GTi kende een gepamperd bestaan. Hij werd zo spaarzaam gebruikt dat er nu nog niet eens 13.000km op de teller staan. En hij is aan zowel aan de binnen- als aan de buitenkant in een absolute perfecte staat en helemaal origineel. Tenslotte, en dat is slecht nieuws voor wie nu al z’n portefeuille in z’n achterzak voelde jeuken, is het een Brits exemplaar. Met het stuur aan de verkeerde kant dus. Vervelend als je er hier wat mee wil aanvangen (hoewel het wel mag natuurlijk), maar voor de verkoper is het des te beter. De Britten zijn nog een stuk zotter van hot hatches en ze zijn er ook nog eens zeldzamer.