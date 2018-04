Honda ZSX: daar komt de baby-NSX

Door: BV

De nieuwe Honda NSX is er. Na één van de langste bevallingen uit de recente autogeschiedenis. En er is al meteen nieuw baby-nieuws. Honda heeft bij de bevoegde instanties immers de naam ZSX gedeponeerd. Dat wil niet meteen zeggen dat de suikerbonen al besteld zijn, maar het wijst er niettemin op dat Honda ergens met plannen voor een nieuwe telg rondloopt. Dat kan een concept zijn, of een seriemodel zijn. Of beide. In elk geval wordt nu al gespeculeerd over een kleine broer voor de NXS.

Autosalon Detroit

Via enkele loslippige Honda-ingenieurs wist het Franse magazine Automoto uit te vissen dat een ZSX concept wordt klaargestoomd voor het Autosalon van Detroit in januari. Daar zou de 2-liter turbo van de Civic Type-R in liggen, naast twee elektrische motoren die elk één wiel aandrijven. Of het waar is, weten we net na de jaarwisseling. Foto: Honda NSX prototype op de Nurburgring.