Honda Civic: dit is generatie 10

Door: BV

Amerika kan al kennismaken met de tiende generatie van de Honda Civic. Niet als sedan of Coupé, maar doodleuk als vijfdeurs. Een privilege dat voorheen aan de EU-markt was voorbehouden. De vijfdeurs wordt uitsluitend in Engeland gebouwd, maar de markten dicht bij de fabriek vinden de Japanners al even niet meer zo belangrijk.

Dicht bij studiemodel

Het lijnenspel bleef opvallend dicht bij dat van het studiemodel. Tenminste, voor de sportief uitgedoste variant die de eerste foto’s siert. Want reken er maar op dat er ook versies zullen zijn die er minder eclectisch en soberder uit zullen zien.

Eén motor

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan moeten ze het stellen met één motor. Dat is een 1.5 benzine met turbo. Goed voor 176pk in een normale uitvoering en 182pk in een sporteditie omdat die een andere uitlaat heeft.

Wanneer is hij in Europa?

Lanceren in ons contreien doet Honda pas in de lente van volgend jaar. Nog meer geduld oefenen dus…