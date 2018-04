Skoda Kodiaq breekt uit

Door: BV

Op 1 september toont Skoda de Kodiaq. Dat is een SUV die, geheel naar VW-traditie, z’n genen zal delen met de Tiguan. In Tsjechië wordt er heel wat van verwacht en de komst wordt dan ook aangekondigd door een hele reeks teasers. Op 1 september wordt het model dan écht nieuws. Tenminste, zo was het plan. Maar inmiddels is de eerste foto in vol ornaat er toch al.

Flinke jongen

Er waren al schetsen en hoeken en kanten van de Kodiaq, maar nu staat hij helemaal in profiel. Extra details zijn er nog niet, maar dat het geen kleintje is, is al meteen duidelijk.