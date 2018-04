Door: ADD

Peugeot vervangt de basisbenzine uit de 208. Een 72pk sterke 1.2-liter driecilinder komt er in de plaats van de 1.0-liter driecilinder met 68pk. Het maximale koppel van de nieuwe instapmotor is 109Nm bij 2.600 omw /min. In totaal zijn er voor de 208 nu drie 1.2 benzinemotoren met maximaal 110pk.

De nieuweling zou 4,7 liter per 100 kilometer verbruiken, dat is 0,3l meer dan de vorige. De vanafprijs voor de drie- of vijfdeurs zou onveranderd blijven.