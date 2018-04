Ford zwicht en zal extra GT's bouwen

Door: ADD

Exclusiviteit is tof, maar Ford wil geld verdienen. En dus hebben ze in Dearborn besloten om bovenop de vooropgestelde twee jaar productie nog eens twee jaar extra de nieuwe GT te gaan bouwen. De vraag naar de nieuwe versie van Fords sportiefste model was dan ook enorm. Eén maand lang kon iedereen naar de GT dingen. En 6.506 mensen deden dat - voor 500 auto's en een prijs van rond de $ 550.000.

Exclusiviteit blijft

In een persbericht verklaart Ford "We kunnen niet genoeg exemplaren van de Ford GT voor iedereen bouwen. Toch streven we ernaar om aan de grote vraag te voldoen". Maar ondanks de stijging van de productieaantallen zal de GT toch een "exclusief voertuig" blijven, aldus de Amerikanen.

In het derde jaar van de productie zou de huidige wachtlijst van de eerste aanvraagfase verwerkt moeten zijn. In het jaar daarop zouden geïnteresseerden die tot nu toe nog niet hadden meegedaan aan de selectieprocedure ook een kans moeten maken om de GT in hun bezit te krijgen. Kandidaten die eerder al een negatief antwoord kregen en dus momenteel niet op de wachtlijst staan, zullen begin 2018 hun kandidatuur enkel moeten actualiseren.

Of tijdens de twee jaar extra eveneens 500 GT's van de band zullen rollen, zegt Ford nog niet.