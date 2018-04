Opel Ampera-E overtroeft BMW i3

Door: ADD

Een goede maand voor zijn debuut in Parijs toont Opel deze officiële foto van de Ampera-E. En onthult ook een paar details, al blijven de belangrijkste gegevens ons voorlopig onthouden. Zo verraadt Opel nog niet hoe ver de Ampera-E zal kunnen rijden en wat hij zal kosten.

Cijfertjes waar anders niet mee uitgepakt worden, mogen we dan wel weer weten: de sprint van 0 naar 50 km/u wordt in 3,2 seconden afgelegd (0,5 seconden sneller dan de Nissan Leaf) en de tussensprint van 80 naar 120 km/u neemt 4,5 seconden in beslag.

Het bereik

Dat omschrijft Opel als "aanzienlijk groter" dan bij de meeste andere elektrische auto's. Als je naar het zustermodel uit de VS kijkt, de Chevrolet Bolt EV die aan de andere kant van de oceaan met een 60-kWh-accu zo'n 200 mijl (320 km) ver geraakt, dan betekent dat dat de Ampera-E hier officieel dankzij de veel toegeeflijkere New European Driving Cycle een bereik van ongeveer 400km moet halen. Ter vergelijking: BMW belooft voor de onlangs voorgestelde i3 (die veel lichter is) met een accu van 33 kWh een dagelijks rijbereik van 200 kilometer.

Maximaal 150

De techniek is identiek aan die uit de Chevy. De elektromotor beschikt over 150kW (204pk) en levert continu 360Nm koppel. Bij een verwacht gewicht van iets meer dan 1,6 ton. Een klein verschil met het Amerikaans tweelingsbroertje is er echter wel. Opel staat de Ampera-E namelijk toe 150km/u snel te rijden terwijl de Bolt op een grens van 145km/u botst.

Dat de Ampera-E over het huidige "IntelliLink" infotainmentsysteem beschikt, had Opel er ons eigenlijk niet hoeven bij te vertellen. Tot zeven apparaten kunnen worden aangesloten, de verbinding van je smartphone via Apple Carplay of Android Auto is natuurlijk ook mogelijk.