Deze Volvo truck haalt 276km/u

Door: BV

Stel, je rijdt in je uit de kluiten gewassen AMG met je voet tegen het schutbord keihard in de begrenzer (op een stuk autobahn natuurlijk, waar je nog steeds onbegrensd mag gassen). 250km/u op de klok en krijg je last van een bumperklevende… vrachtwagen. Niet erg waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk dankzij deze Volvo ‘Iron Knight’.

Het gevaarte weegt 4,5 ton, maar hij heeft een krachtcentrale die zo maar even 2.400pk kan opwekken en ook nog bergen trekkracht heeft. Letterlijk: 6.000Nm! Dan maakt het niet uit of de piloot een buikje heeft.

De snelste vrachtwagen ter wereld

Het resultaat rijdt zich bijna vanzelfsprekend in het Guinness Book of World Records. De halve en hele kilometer vanaf een staande start waren voorbij na respectievelijk 13,71 en 21,29 seconden. En dan rijdt de truck al 131 en 169km/u. De records werden gevestigd op een afgesloten testterrein in Noord-Zweden.