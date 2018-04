Lotus Elise 250 Special Edition weegt niet meer dan 899kg

Door: BV

Nieuwe versies verzint Lotus met de regelmaat van de klok. Dat hoort zo in dat segment. De inspanningen van de Britten onderscheiden zich echter nog steeds van die van de rest van de wereld door hun maniakale aandacht voor gewichtsverlies. De nieuwste Elise voor straatgebruik, deze Elise 250 Special Edition, tikt af op amper 899kg

Liever zonder extra's

Wie het niet kan stellen zonder zaken als airconditioning, cruise control, vloermatjes of een hardtop, kan ervoor bijbetalen, maar daarvan dikt de Elise natuurlijk weer aan. Blijf je daar van af, dan heb je wel een auto met heel wat carbondelen die ondanks z’n amper 243pk en 250Nm sterke 1.8l turbocentrale (van Toyota) toch in staat is om 100km/u aan te tikken in 4,3 tellen en doorblaast tot net geen 250km/u.

En de prijs?

Lijkt dit iets wat je absoluut moet hebben dan rep je je best. Ze kosten zo’n € 65.000 en Lotus maakt er niet meer dan 50.