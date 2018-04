Hyundai i10 krijgt een snufje Twingo

Door: BV

Drie jaar is de Hyundai i10 op de markt. En de immer ambitieuze Zuid-Koreanen willen het model wapenen tegen de eerste ouderdomsverschijnselen. Vandaar deze subtiele facelift. Eentje waar wij in elk geval een beetje Renault Twingo in zien. Een gevoel dat wordt opgewerkt door de ronde dagrijlichten in de grille (die ook nieuw is en waarvan je de vorm ook de nieuwe i30 zal terugzien) en de zijdelingse stootlijsten die ook een beetje ‘Renault’ aandoen. Aan de achterzijde doet de i10 nu wat stoerder aan, door de zwarte kunststofafwerking van de onderzijde van de achterbumper.

Aan de binnenkant

Daar is er niet zo veel nieuws. Er zijn aangepaste accentkleurtjes en de bekleding is aangepast. En wie voor een goed uitgerust exemplaar gaat (met 7” infodisplay) is er nu ook Apple Carplay en Android Auto.

Onder de kap

Motorisch levert Hyundai de vernieuwde i10 met een 1.0 liter driecilinder, goed voor 65 pk, en een 1.25 liter met 75pk. Die laatste komt uit de nieuwe i20. De Koreanen spreken ook over een aangepast rijgedrag (dankzij andere aanslagrubbers) en je kan nu ook een rijstrookassistent en front collision warning systeem krijgen.