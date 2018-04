Door: BV

Een ellenlange teasercampagne voerde Skoda al. Tegenwoordig is dat traditie. En dat er links en rechts al eens wat lekt - ook dat hoort er tegenwoordig bij. En kijk, net voor de grote SUV uit Tsjechië in première hoort te gaan, staan de blote foto’s ook weer op het www.

Over het design ging het hier al. Wat er al van het interieur bekend was, vind je hier. En als Skoda over z’n zevenzitter op VW Tiguan-basis nog technische details vrijgeeft, lees je dat vanzelfsprekend ook weer op Auto55.be.