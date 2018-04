Hoe koop je een Bugatti Chiron voor € 10.000?

Door: BV

Je hoeft er zelfs niet voor vals te spelen. Dit exemplaar heeft een beige lederen interieur, een carbon dashboard, een afwerking in twee kleuren voor koetswerk en velgen en blauwe remzadels.

Niet zo snel

Wat dit exemplaar niet doet, is naar 100km/u accelereren in 2,5 seconden of doorstomen tot voorbij 420km/u. Maar je moet dan ook niet de investering van ruim € 2 miljoen doen. € 10.000 volstaat. Dat is natuurlijk nog steeds een hele bom duiten voor een autootje op schaal 1:18, maar de afwerking is, zoals foto’s illustreren, abnormaal hoog.

Tegen het eind van het jaar zal het te koop zijn bij MRCollection en als je dat blauw maar niets vindt, willen ze daar ook wel andere kleuren gebruiken voor je kleine Bugatti Chiron.