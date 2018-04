Is deze Mercedes Vision een van de hipste bestelwagen ooit?

Door: BV

Dit is de Mercedes Vision Van Concept. Een bestelwagen die in de klasse van de Sprinter al even de mogelijkheden voor een superefficiënte elektrische aandrijving onderzoekt. En om het allemaal nog wat hipper te maken dan z’n gladde koetswerk al doet, draagt hij ook nog eens een koppel drones mee op het dak. Die maken deel uit van een volautomatisch cargosysteem. Dat bestaat uit een cel die in z’n geheel aan boord wordt genomen. De vliegtuigjes worden vervolgens automatisch bediend en transporteren de pakjes van de bestelwagen naar de deur van de ontvanger. Een bestuurder heeft de Vision Van wel nog nodig.

Elektrisch aangedreven

Waar het natuurlijk allemaal om gaat, is de elektrische aandrijflijn. Een echt snelle jongen is de Vision Van wellicht niet, want de elektromotor wekt niet meer dan 100pk op. Maar hij zou het wel behoorlijk lang moeten volhouden. Afhankelijk van het accupakket dat je aanstipt, zou je moeten kunnen rekenen op een rijbereik van minstens 80 en maximaal 270km.

Het is niet voor het eerst dat Mercedes experimenteert met een elektrisch lastdier. Het bedrijf stelde onlangs nog een elektrische vrachtwagen voor.