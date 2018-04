Nieuwe Porsche Panamera 4 E-Hybrid heeft het allemaal

Door: BV

Het is de stekkerhybrideversie van de Panamera. En z’n cijfers bekoren. Zonder rond de pot te draaien zijn dit de voornaamste gegevens: 462pk en toch maar 2,5l/100km of 56g/km aan CO2. Dat is te danken aan een elektrisch rijbereik van 50km (bij snelheden tot 140km/u).

De prestaties zijn net zo indrukwekkend als zijn (papieren) zuinigheid. Als de 2,9l V6 turbomotor (330pk en 450Nm) en de elektrische centrale (136pk, 400Nm) samenwerken kan je naar 100km/u in 4,6 seconden en wordt het pas allemaal te veel bij 278km/u.

De Panamera 4 (want voorzien van vierwielaandrijving) E-Hybrid debuteert op het Autosalon van Parijs. Je hanenpoot onder een bestelbon gaan zetten kan meteen en maakt je iets meer dan € 100.000 armer. Leveringen zijn pas voor 2017.