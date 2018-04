Vlaanderen wil in elke gemeente een laadpunt

Door: ADD

Momenteel rijden er zo'n 12.000 elektrische voertuigen rond op de Vlaamse wegen. Tegen 2020 wil de Vlaamse regering dat aantal opdrijven tot 60.000 stuks. Maar tegen dan is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. De bereidheid om een elektrische auto te kopen is immers nog steeds eerder gering. De twee belangrijkste struikelblokken zijn - ondanks het premiesysteem - de hoge aankoopprijs en het povere netwerk aan laadpunten.

Om dat laatste probleem van de baan te hebben denkt Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) niet aan een e-auto met zonnecellen, maar heeft hij samen met Eandis en Infrax een spreidingsplan opgesteld. In dat plan staat dat er 2.500 nieuwe laadpalen moeten komen tegen 2020, wat een verdubbeling van het aantal huidige laadpunten is. Binnen vier jaar zou er in elke gemeente dus minstens één laadpunt moeten staan.

Bereikbaar

Antwerpen heeft nog het meeste werk voor de boeg. Volgens het plan moet de grootste Vlaamse stad nog 314 extra laadpalen installeren. Tommelein beklemtoont dat alle gemeenten zelf kunnen kiezen of de laadpunten samen met Eandis of Infrax plaatsen of het liever zelf doen. Al moeten ze dan wel bepaalde voorwaarden respecteren. Zo mogen de palen niet op plaatsen komen te staan waar niemand passeert.