Voorbode nieuwe Mitsubishi Outlander in Parijs

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs zal Mitsubishi een voorsmaakje bieden op de volgende generatie Outlander. Met een nieuwe, strakkere designtaal, al is dit Japanse merk één van de bedrijven waar het verschil tussen concept en productiemodel nog vaak erg groot is. Niet meteen té enthousiast worden is de boodschap.

120km op één lading

De GT-PHEV is, zoals zijn naam al aangeeft, een stopcontacthybride (plug-in-hybrid electric vehicle). Ook de huidige Outlander bestaat in zo’n uitvoering. Die raakt op een volle accu maximaal 50km ver. De nieuweling legt echter al 120km of vooraleer hij aan het vaatje benzine moet beginnen. En hij geraakt alzo ruim 1.200km ver.