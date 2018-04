De Dacia’s worden opgefrist

Door: ADD

De budgetvriendelijke modellen van Dacia worden opgefrist in de aanloop naar het Autosalon van Parijs. Het gaat om de Logan (vierdeurs), de Logan MCV (de break), de Sandero en de Sandero Stepway. Dat die allemaal tegelijk onder het mes gaan is logisch, ze dragen immers allemal dezelfde neus.

Nieuwe neus

De voornaamste wijzigingen omvatten een andere grille (geïnspireerd op die van de Duster, want die viel in de smaak), aangepaste bumpers en andere lichten (met LED-dagrijlichten). Achteraan zijn het ook de lichtjes waaraan je de opgefriste versie zal kunnen herkennen.

Aan de binnenzijde belooft Dacia upgrades op vlak van materiaalkeuze, naast de obligate aanpassingen op het vlak stoffen en sierlijsten.

Nieuwe motor

Bovenstaande modellen zullen ook beschikbaar worden met een nieuwe krachtcentrale. Dat bevestigt het merk, zonder er in dit stadium aan toe te voegen over welke eenheid het precies gaat. Dat is nieuws voor later.